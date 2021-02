tmw radio Spezia, il ds Meluso: "Agoume? Fa già il regista a 18 anni, peccato sia dell'Inter"

C'è qualcuno che le sta dando particolare soddisfazione? Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il ds dello Spezia, Mauro Meluso, ha risposto anche a questa domanda: "Fisiologicamente non tutti quelli che prendi possono andare bene, noi tra l'altro abbiamo fatto diciannove entrate e dodici uscite in 35 giorni, con il campionato che nel mentre era già cominciato. Di certo Agoume è sorprendente per come si è posto all'attenzione, fa il regista a 18 anni... Purtroppo però è dell'Inter. O anche Nzola, e lui è nostro. Dico pure Ismajli, arrivato in estate dall'Hajduk che dopo qualche problemino, tra cui Covid, ci sta dando soddisfazioni: è uno dei giocatori più costosi nella storia del club. Potrei dirne altri, e rischio di star facendo un torto a qualcuno. Comunque, siamo contenti di quanto fatto fin qui ma adesso serve completare l'opera, perché per noi sarebbe come vincere lo Scudetto".