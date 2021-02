tmw radio Tacchinardi: "Napoli? Una delusione se non arriva quarto. Roma, niente scudetto"

La giornata di Serie A è stata commentata ieri a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, dall'ex calciatore Alessio Tacchinardi. Di seguito un estratto dell'intervista: "La Roma? Non la vedo nella lotta per il titolo. Solo complimenti però al lavoro di Fonseca, nonostante le difficoltà. Ha bisogno del calore dei tifosi, vedo tutto molto freddo, soprattutto nelle sfide fondamentali. Il Napoli? Se penso all'inizio del campionato, al mercato fatto e alla sua rosa, se non arriva quarta è una delusione. Che ci siano delle problematiche è un altro discorso, ma potenzialmente è forte. Ho visto una squadra in grande difficoltà contro la Juventus, che non è stata brava ad approfittarne".