Per parlare di Nazionale a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini: "Mancini ha riportato serenità, entusiasmo, solidarietà all'interno del gruppo. Non smetterò di predicare calma, tutti devono rimanere con i piedi per terra. In queste manifestazioni così importanti le cose si complicano sempre. Abbiamo un mix interessante di giovani e meno giovani, ma l'esperienza qui conta tanto. Io mi fido di Mancini e della squadra, ma dico calma".