tmw Siviglia-Gomez, ieri sera contatto fra Percassi e Monchi. Si respira discreto ottimismo

Ieri sera c'è stato il primo contatto fra Monchi e Percassi per apparecchiare la trattativa che porterà Alejandro Gomez al Siviglia. L'offerta è di prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni più 2 di bonus, ma le novità non sono attese nella giornata di oggi perché i nerazzurri sono concentrati per la partita, fondamentale, contro il Milan. L'ex capitano comunque viaggia sempre più verso l'Andalusia, visto che l'Hertha Berlino sembra possibilità remota.

PARTENZA TRA DOMANI E LUNEDÌ? Tra le parti si respira comunque un discreto ottimismo, con il trequartista che potrebbe partire per la Spagna tra domenica e lunedì. Da capire se ci sarà una presentazione in cui il Papu racconterà la propria verità, come scritto su Instagram nelle settimane scorse. Monchi ieri ha detto che c'è ancora da lavorare, frase comune anche per chi è vicino al calciatore in questo momento.