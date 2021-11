tmw Soulé ai raggi X, Pait: "Tocco di palla unico, ricorda Di Maria. Punto debole? Il fisico"

Intervistato da TMW all'indomani della convocazione di Matias Soulè in Nazionale maggiore, l'ex Direttore della Cantera del Velez Sebastián Pait ha analizzato ai raggi X il fantasista classe 2003 della Juventus: "Matias ha tutto per trionfare nella Juventus e, soprattutto, ha la personalità per bruciare le tappe e diventare immediatamente protagonista nel calcio italiano. Immagino già la coppia con Paulo Dybala... Ovviamente il suo percorso di crescita sarà ancora lungo, ma sono convinto che Soulé possa imporsi in Serie A e diventare progressivamente uno delle icone del calcio argentino. Sempre che gli venga data la possibilità di giocare con continuità, alla Juve o in un altro club".

Cosa la colpisce di più fra le sue qualità?

"Soulé ha un tocco di palla davvero speciale, è un calciatore forte tecnicamente che conduce il pallone sempre molto vicino a sé per poi saltare l'avversario con un dribbling secco. Ho visto tanti campioncini al Velez, ma pochi con la sua stoffa. È veloce e imprevedibile, qui in Argentina lo paragonano spesso al Fideo Di Maria".

Non solo le principali virtù, anche il "punto debole" sembra lo stesso.

"Il fisico. Ci stavamo già lavorando qua al Velez, ma Matias ha solo 18 anni ed è solo una questione biologica. Deve continuare a crescere dal punto di vista fisico, soprattutto perché adesso gioca in Europa, però già ora ha fatto degli importanti miglioramenti. Soulé era uno dei talenti più puri del Velez e oggi è anche uno dei più interessanti prospetti del fútbol argentino. Per me, ve lo ripeto, farà tanta strada e arriverà al top".