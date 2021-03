tmw Soumaoro convince tutti: il punto sul riscatto del Bologna e le big sul francese

vedi letture

Adama Soumaoro era il leader e capitano del Lille delle meraviglie di Christophe Galtier. Personalità e qualità oltre a fisico e muscoli, il ventottenne di Fontenay-aux-Roses ha convinto tutti. Anche a Bologna. Con la Sampdoria un'altra prestazione di alto livello, da meritare 7 in pagella su queste colonne ma promozione da parte di tutti gli addetti ai lavori. Non ha sbagliato niente, ancora una volta, e per questo il club ora allenato da Sinisa Mihajlovic sembra non aver dubbi: il riscatto fissato a 2 milioni di euro circa con il club transalpino verrà esercitato.

Leader da big Il Bologna ha l'intenzione di renderlo un perno. Del presente e del futuro. Il riscatto per blindarlo ma è chiaro che tante società di primo livello si stanno informando. Ancora il riscatto dal Lille non è stato esercitato e le manifestazioni d'interesse, secondo quel che arriva dalla Francia, non mancano. La gara con la Sampdoria un'altra conferma: Soumaoro è leader del Bologna, un leader da grande.