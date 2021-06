tmw Spezia, occhi in Portogallo: trattativa per il brasiliano Murilo del Braga

Murilo Costa è uno dei nomi nuovi per il mercato italiano. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il classe '94 del Braga, tra i protagonisti dell'ultima stagione col Maiorca in prestito dove gli isolani sono tornati in Primera Division spagnola, piacerebbe allo Spezia. Il club ligure, di proprietà dell'americano Platek, cerca rinforzi specifici anche sull'esterno d'attacco e quello del ventiseienne di Sao José do Norte è uno dei nomi più caldi. Le parti stanno trattando sulla formula ma c'è la volontà di provare a trovare un'intesa.