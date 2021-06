tmw Summit tra il Venezia e Zanetti: incontro interlocutorio, i dettagli e gli scenari

vedi letture

Aggiornamenti da casa Venezia sul futuro della panchina: è andato in scena un incontro interlocutorio tra la dirigenza e l'allenatore Paolo Zanetti. Un confronto per parlare di come affrontare la prossima stagione eventualmente insieme. I dirigenti riporteranno alla proprietà e nei prossimi giorni si capirà se potranno andare avanti insieme oppure no. Udinese e Sampdoria sempre attenti agli sviluppi.