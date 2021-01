tmw Tanti sondaggi per Frabotta ma la Juve dice no. E dopo il mercato spazio al rinnovo

Gianluca Frabotta è una delle più belle sorprese di questo inizio di stagione in casa Juventus. Promosso in prima squadra dall'Under23 da Pirlo a inizio stagione, il terzino classe '99 si è messo in luce con 12 presenze totali fra campionato e Champions League. Prima come sostituto dell'infortunato Alex Sandro, poi come uomo in più nelle rotazioni difensive del tecnico bianconero.

In questi primi giorni di mercato, secondo quanto raccolto da TMW, sono arrivate tante manifestazioni d'interesse e alcune richieste concrete per il giocatore, dall'Italia e dall'estero. Ma la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsene e ha chiuso subito la porta. Anche per questo motivo nelle prossime settimane, una volta che il calciomercato avrà chiuso i battenti, il club bianconero incontrerà lo stesso Frabotta ed il suo entourage per riprendere il discorso legato al rinnovo con adeguamento economico del contratto.