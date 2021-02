tmw Torino, Cairo: "Sul mercato fatti grandi investimenti: Sanabria e Mandragora costati cari"

All'uscita dall'assemblea di Lega Serie A che si è svolta oggi a Milano, il presidente del Torino, Urbano Cairo ha parlato anche della trattativa che prosegue coi fondi, ma anche del mercato granata: "C'erano ancora dei punti da chiarire, ma si va avanti nella giusta direzione. Il comitato in settimana parlerà coi fondi per chiarire i punti aperti e potremo votare in modo informato su tutto. L'assemblea prossima sarà giovedì, quindi entro quella data ci chiariremo le idee su alcuni punti. Le cose comunque mi pare siano andate per il meglio. Le pagelle positive per il mercato? La soddisfazione la vorrei dal campo, abbiamo fatto investimenti importanti in un momento dove fare investimenti non è da tutti. Abbiamo investito prendendo Sanabria che è costato molto e Mandragora idem in prestito, ma che può diventare un acquisto con alcune condizioni e non avendo venduto nessuno: non è poco, ma conta il campo, lì devono arrivare le risposte.