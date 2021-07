tmw Torino, dal Milan arriva il segretario Lorenzo Farris

vedi letture

Rinforzo in dirigenza per il Torino. Dal Milan arriva il segretario Lorenzo Farris, si occuperà del settore giovanile, un ruolo già ricoperto sia in rossonero che al Palermo di Zamparini per tanti anni. Dal Milan al Torino, la nuova sfida di Farris parla granata…