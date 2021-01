tmw Torino, trattativa con il Maccabi Tel Aviv per Cohen

Torino a caccia di rinforzi. Trattativa in corso con il Maccabi Tel Aviv per l’attaccante classe 96 Yonatan Cohen. Contatti tra le parti. Il Maccabi chiede 3 milioni, è un’operazione che può svilupparsi in questi giorni alle giuste condizioni. Il Torino guarda in casa Maccabi, occhi puntati su Cohen...