tmw Udinese, per sostituire Lasagna non solo Llorente: fari anche su Lammers

vedi letture

Non c’è soltanto Fernando Llorente nei pensieri dell’Udinese per il proprio attacco. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, con Kevin Lasagna in uscita, direzione Hellas Verona, i bianconeri spingono non solo per il centravanti spagnolo del Napoli, ma anche per Sam Lammers, attaccante dell’Atalanta nel mirino anche del Genoa.