tmw Udinese, pressing per Luis Maximiliano dello Sporting. Manca l'accordo

Alle prese con la sostituzione di Juan Musso, l'Udinese ha messo nel mirino il portiere dello Sporting di Lisbona, Luis Maximiliano. Il pressing per ora non ha prodotto i risultati sperati, visto che non c'è ancora il via libera da parte dei lusitani. La richiesta è di 6 milioni di euro.