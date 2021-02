tmw Velazquez: “Non sono sorpreso da De Paul e Musso. Possono giocare in qualsiasi squadra”

vedi letture

L’ex allenatore dell’Udinese Julio Velázquez ha parlato nell’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della crescita di due giocatori allenati nel corso dell’esperienza in Friuli: Rodrigo De Paul e Juan Musso. Queste le su considerazioni: “Musso lavora tantissimo, è tra i migliori portieri del mondo. Mi aspettavo che entrambi sarebbero arrivati a questo livello, per me non è una sorpresa. Musso è bravo sia nello specchio della porta che a governare l’area di rigore: è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi. Sono contento perché la prima volta che ha giocato in Italia l’ha fatto con me e sono convinto che possa giocare in qualsiasi club del mondo. Di Rodrigo De Paul posso dire le stesse cose, quando noi siamo arrivati a Udine lui arrivava da un periodo un po’ difficile. Sono contento perché lui è uno che merita il successo, è migliorato tantissimo a livello tattico. Può giocare trequartista, esterno, mezzala e fa comunque sempre bene. Lui è un calciatore che fa giocare meglio le squadre e i compagni, come Juan (Musso n.d.r.) può farlo in tutte le squadre del mondo. Ha un piede straordinario e conosce il gioco del calcio. Loro sono già in un club importante come l’Udinese. A Udine ho ricordi straordinari di tutto: squadra, città e tifosi. Certo, parlando a livello calcistico loro possono giocare senza dubbio in team che militano in Champions League”.

Clicca qui per leggere l'intervista integrale.