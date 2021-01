Tomori: "Michael Jordan, Seedorf e Kakà le mie fonti d'ispirazione, ecco perché il numero 23"

vedi letture

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha raccontato a Milan Tv i suoi idoli del passato e anche la scelta del numero 23: "Paolo Maldini è il miglior difensore di sempre. Quando ero piccolo e giocavo come attaccante o centrocampista, mi piaceva tanto vedere giocare uno come Kakà, o anche uno come Seedorf. Avere la possibilità di indossare la maglia che loro hanno indossato è un onore incredibile. Se dovessi avere anche soltanto la metà del successo che hanno avuto loro qui sarebbe una grande esperienza". Sul numero di maglia il centrale inglese ha aggiunto: "Appena ho visto il 23 libero, avendo 23 anni, ho pensato: 'Ok, scelgo il 23''. Mi ispiro molto a Michael Jordan e lui indossava il numero 23. Ho pensato avesse molto senso per me scegliere il 23 e spero che sia un numero con cui io possa avere successo".