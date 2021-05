TOP 100 - Mancini re del gioco aereo, Brozovic imprescindibile. Posizioni dalla 75 alla 71

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

Di seguito le posizioni dalla 75 alla 71:

75. Davide FARAONI (Hellas Verona) 6.12

È uno dei giocatori simbolo di Ivan Juric che lo ha trasformato da promessa non mantenuta a uno degli esterni più interessanti del campionato italiano. Fioccano i 7 in pagella con qualche incidente di percorso, ma alla fine verrà ricordato per aver essere stato l'arbitro della qualificazione alla Champions League: suo il gol dell'1-1 definitivo contro il Napoli che è valso l'estromissione dei partenopei al massimo torneo continentale in favore della Juventus.

74. Kostas MANOLAS (Napoli) 6.12

Migliora il suo rendimento rispetto alla passata stagione, in compenso non riesce mai a trovare la via del gol. Il compito del greco resta tuttavia quello di impedire agli avversari di far gol e ci riesce piuttosto bene, specie nel finale di stagione dove le prestazioni ben oltre la sufficienza sono costanti.

73. Gianluca MANCINI (Roma) 6.12

Nel suo secondo anno di Roma ha in mostra le qualità fatte vedere all'Atalanta di difensore goleador: quattro reti segnate, tutte di testa. Tra i centrali di difesa dei giallorossi è fin qui di gran lunga il migliore. Non a caso Paulo Fonseca non se ne è mai privato.

72. Marcelo BROZOVIC (Inter) 6.12

Elemento prezioso nel centrocampo di Conte: fondamentale nella rottura del gioco e nella costruzione, accompagna la squadra nella fase offensiva e i sei assist serviti lo dimostrano. Stagione in crescendo come quella dell'Inter con un inizio dove poteva fare di più fino alle prestazioni attuali, quasi sempre oltre la sufficienza. Per Conte non si tocca. A fermarlo finora solo il Covid e il Giudice Sportivo.

71. Manuel LAZZARI (Lazio) 6.13

Un motorino sulla corsia destra che conferma quanto di buono fatto nella stagione passata. Qualche difficoltà, in verità, nel primo terzo di stagione a cui sono seguite delle ottime prove fino al punto più alto nel derby vinto per 3-0, dove è stato il migliore in campo nonostante non abbia segnato.