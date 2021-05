TOP 100 TMW - Malinovskyi boom. A sorpresa c'è Cristiano Ronaldo. Posizioni dalla 21 alla 16

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

20. Simon KJAER (Milan) 6.32

Se Ibrahimovic è il leader assoluto della squadra, Kjaer lo è certamente della difesa. La sua esperienza e presenza si stanno rivelando fondamentali per Pioli e per i compagni di reparto. Con lui gioca meglio Romagnoli, con lui è cresciuto Gabbia. E con Tomori ha formato una cerniera difensiva completa. Contro la Fiorentina addirittura è stato decisivo in avanti, fornendo due assist. A 31 anni e con qualche infortunio che lo ha fermato va comunque gestito. Nelle ultime cinque partite in cui il Milan non ha subito reti il suo contributo è stato prezioso.

19. CRISTIANO RONALDO (Juventus) 6.33

Ha superato Pelé per numero di gol e il record è sancito dalle congratulazioni proprio de O Rey. 770 reti per GOAT (Greatest Of All Time) come ha ricordato la Juventus, nel premiarlo prima della partita contro il Benevento. Il portoghese chiude da capocannoniere, arrivando a 29 reti. Eppure non è mancato qualche passaggio a vuoto, soprattutto in partite importanti come il Derby d'Italia contro l'Inter, nella sfida interna contro l'Atalanta dove ha sbagliato un calcio di rigore e nelle due sfide contro il Milan, in particolare nel ko per 0-3.

18. Davide ZAPPACOSTA (Genoa) 6.33

La sua esperienza alla Roma è stata quasi del tutto compromessa per un infortunio al crociato. Al Genoa si fa nuovamente male dopo una partita, peraltro incoraggiante: dieci partite perse, poco più di un quarto di stagione. Torna quando Maran è al capolinea, con Ballardini diventa un intoccabile della fascia destra. E all'occorrenza anche sull'out opposto, dove non sfigura di certo, basti vedere il gol nel derby.

17. Ruslan MALINOVSKYI (Atalanta) 6.33

Nella Top 100 di marzo l'ucraino non era nemmeno in classifica. Ora lo troviamo addirittura tra i primi 20. Il suo rendimento negli ultimi tre mesi è stato straordinario: dalla partita contro la Sampdoria all'ultima di campionato vanta una media voto di 6.86, oltre a 7 reti e 9 assist. È di fatto il presente e il futuro dell'Atalanta, a meno che una big non paghi gli orobici a peso d'oro.

16. Remo FREULER (Atalanta) 6.33

Ormai è una costante nella splendida Atalanta di Gian Piero Gasperini. Insieme a De Roon, forma una coppia affiatata e ben assortita. E ogni tanto lo svizzero tira fuori dal cilindro un paio di gol.