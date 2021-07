TOP NEWS ore 20 - Calabria resta al Milan, in arrivo anche Giroud. Spezia, Motta nuovo tecnico

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Milan-Calabria, per il rinnovo manca solo l'ufficialità: guadagnerà 2.6 mln a stagione

Lazio, Sarri si presenta ai nuovi tifosi: conferenza stampa domani a parte dalle 12

Pioli lancia la nuova stagione del Milan: "Vogliamo essere la sorpresa anche quest'anno"

Milan, Pioli: "Il mondo si è stupito di Kjaer. Noi no: sappiamo che qualità umane ha"

Milan, Maldini: "Con la Champions guadagnata stabilità, può essere un vantaggio sulle altre"

Roma, tanti assenti in ritiro. Da Pedro a Kluivert fino a Pastore e Nzonzi: tutti sul mercato

Torino, Juric fissa i suoi incedibili. Non c'è Belotti: "C'è una parte di rosa già valida"

Atalanta, altro stop per Kovalenko. Possibile cessione ad agosto, in lista non c'è spazio

TMW News - Italia, meno quattro alla finale. Roma, il giorno di Mourinho

TMW - Milan, accordo totale per Giroud: al Chelsea un milione più bonus, biennale al francese

UFFICIALE: Spezia, Thiago Motta è il nuovo allenatore. Il tecnico si presenta: "Andemo"

Corriere dello Sport - La Juve dietro il giallo Luis Alberto? Lo spagnolo sarebbe tentato