TOP NEWS - Ore 24 - Mancini: "Creato qualcosa di indissolubile". Le parole di Southgate e Kane

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della serata.

Italia, Mancini: "Credo che si sia creato qualcosa di indissolubile. Tra i ragazzi c'è feeling"

Italia, Chiellini: "Non bisogna sprecare queste energie e godiamoci questa serata tutti insieme"

LIVE TMW - Southgate: "Football Is Coming Home? Per 15 anni non l'ho sentita, mi faceva male..."

LIVE TMW - L'Uragano è pronto per l'Italia. Kane: "Non sarà solo sfida tra me, Bonucci e Chiellini"

Speranza: "Sosteniamo i nostri campioni con responsabilità: distanziamento e mascherine"

Conte difende Immobile: "Critiche eccessive, la sua presenza fa bene all'Italia"

Inter, Darmian: "Sensazioni positive, ci metteremo subito a disposizione di Inzaghi"

Pjanic in uscita dal Barcellona, l'Inter fa sul serio. Ma il calciatore deve svincolarsi

Euro 2020, -1 alla finale. La Regina Elisabetta scrive a Southgate: "Le mie congratulazioni"