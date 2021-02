Torino, 20 giorni di clausura per Sanabria: ancora non ha conosciuto nemmeno i compagni

Domani sono 20 giorni che Antonio Sanabria è chiuso in albergo in attesa della negatività da Covid-19. L'attaccante, acquistato dal Torino su espressa richiesta di Nicola, non ha ancora conosciuto i compagni che si sono fatti vivi tramite i social per esprimergli solidarietà per questa clausura forzata. Domani effettuerà un nuovo tampone e così ogni 48 ore con la speranza di ricevere presto il via libera e iniziare l'avventura in granata. Il tecnico lo aspetta per puntare alla salvezza, ma prima si dovrà mettere alle spalle la sfortuna che ha colpito l'inizio della sua carriera a Torino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.