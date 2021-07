Torino, aumentano gli estimatori per Belotti

Aumentano gli estimatori per il Gallo Belotti, sempre protagonista agli Europei con la maglia dell’Italia ed altrettanto protagonista delle dinamiche di mercato granata non solo per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Non è un mistero che il Gallo sia nella lista dei rinforzi per il reparto avanzato di numerose squadre della massima serie e non solo, cui l’edizione di Tuttosport aggiunge anche l’Atalanta. Secondo il quotidiano torinese, infatti, in caso di partenza di uno tra Muriel e Zapata i nerazzurri andrebbero con forza sul capitano del Torino approfittando della sua situazione contrattuale abbordabile. Insomma, una situazione suscettibile di variazioni è da tenere sotto controllo.