Torino-Belotti, i negoziati sul rinnovo stanno a zero: il Gallo piace a Milan, Inter, Roma e Napoli

Sulla pagine di Tuttosport si parla anche del futuro di Andrea Belotti, in scadenza con il Torino nel 2022. Il Gallo - si legge - non ha dato nessun segno di essere interessato a mettersi al tavolino per discutere se e a quali condizioni prolungare il contratto, perché da parte del Torino non gli è giunta nessuna proposta meritevole di essere presa in esame. Non tanto da un punto di vista economico (che pure ha e inevitabilmente avrà il suo peso), ma sul piano motivazionale. I negoziati per per il rinnovo stanno a zero, Cairo pensa al patrimonio di milioni che andrà a perdere rispetto alle offerte declinate negli scorsi anni. Le pretendenti di certo non mancano: dal suo vecchio amore, il Milan, passando per l'Inter capolista, la Roma e il Napoli. Non solo, in Spagna continua ad essere seguito dall'Atletico Madrid ed ha diversi estimatori in Inghilterra.