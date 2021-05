Torino-Benevento 1-1, le pagelle: Bremer il migliore, Zaza e Gaich deludono

TORINO-BENEVENTO 1-1

TORINO

Ujkani 6 - Non viene praticamente mai impegnato ma è sempre sicuro in uscita e tra i pali. Non può niente sul colpo di testa di Tello che regala l'1-1 al Benevento.

Izzo 6,5 - Una sicurezza come sempre. Resta una delle note più positive della stagione del Toro e anche stasera è stato uno dei migliori fino al momento della sostituzione, quando i suoi erano avanti per 1-0. (Dal 70' Singo s.v.).

Bremer 7 - Quinto gol in campionato per il centrale granata che oltre ad aver segnato la rete del momentaneo 1-0 ha difeso alla grande come spesso gli è accaduto quest'anno. La salvezza del Torino è passata anche dalle sue prestazioni.

Buongiorno 6 - Prestazione ordinata per il difensore classe 1999 che non ha sfigurato. Sufficienza meritata per un giocatore sul quale il Torino del futuro dovrà puntare.

Vojvoda 6 - Prova a farsi vedere in fase offensiva ma senza incidere troppo. Difende con ordine e non va mai in affanno.

Rincon 6 - Sempre attento e pronto a rubare palla agli avversari. Mette muscoli e grinta in campo, anche all'ultima giornata. (Dall'85' Bonazzoli s.v.)

Mandragora 6 - Partita senza sussulti per l'ex Udinese che ha gestito la mediana insieme a Rincon senza riuscire a inserirsi come spesso ha fatto in questa stagione.

Verdi 6,5 - Buona prova in una stagione che non verrà certo ricordata come una delle sue migliori. Il gol di Bremer parte da un suo calcio d'angolo, per il resto è comunque sempre stato nel vivo del gioco. (Dal 57' Linetty 6 - Entra e si mette a palleggiare insieme ai compagni di reparto).

Ansaldi 5 - Si fa beffare da Tello nell'azione che porta al pareggio del Benevento. Troppo passivo in copertura, con l'esterno giallorosso che non ha avuto problemi a battere Ujkani.

Zaza 5 - Non si vede praticamente mai per tutto l'arco della partita. Non riesce a mettere l'ultimo sigillo in una stagione non all'altezza delle aspettative.

Sanabria 5,5 - Si fa notare per un gol che l'arbitro però giustamente gli annulla per fuorigioco. Pochi palloni giocabili ma anche pochi movimenti da parte sua. (Dal 70' Belotti s.v.)

Nicola 6 - Il suo obiettivo l'aveva già centrato con il pareggio all'Olimpico. Chiude con un pareggio una stagione difficile nella quale è riuscito a incidere nella testa dei suoi portandoli alla salvezza. Da domani si penserà al futuro, con Cairo che dovrà decidere se affidargli la panchina anche l'anno prossimo.

BENEVENTO

Manfredini 5 - Un buon intervento su Belotti nella ripresa, poi lo salva la traversa. Ma l’errore sul gol del Torino è grave, segno anche della “ruggine” da panchina che è sempre deleteria per un portiere.

Glik 6 - Nei primi due minuti cerca tre volte il gol dell’ex, ma colpisce male la palla e spreca tutto. Tiene botta su Zaza.

Barba 6 - In questa stagione ha giocato in tutti i ruoli, per impegno e duttilità davvero encomiabile. (Dal 1’st Pastina 6 - Perfetto per 40 minuti, mezzo voto in meno perché nel finale Singo lo brucia in velocità e si fa ammonire).

Caldirola 6 -La sua lunga assenza ha pesato, da quando ha avuto problemi fisici la difesa ha iniziato a prendere una miriade di gol. E non può essere un caso.

Letizia 6,5 - Stesso discorso fatto per Caldirola. Gara ottima per il terzino napoletano, suo l’assist per il gol del pareggio.

Foulon 6 - Attento e diligente in fase difensiva, si propone poco. (Dal 15’st Tello 7 - Si vedeva da subito fosse entrato col piglio giusto, davvero bello il suo primo gol stagionale).

Improta 5,5 - Propositivo in avvio, progressivamente si spegne anche per un calo fisico comprensibile al termine di una stagione in cui ha corso per tre. (Dal 36'st Sanogo sv).

Hetemaj 6 - Tanto sacrificio in fase di non possesso, molto bello il duello con Rincon. Muscoli, sostanza e qualche inserimento pericoloso dalle retrovie.

Dabo 6 - A volte rallenta il gioco, ma i ritmi della gara gli consentono di non commettere errori in impostazione. Più ordinato in interdizione.

Gaich 5 - Il gol contro la Juventus unica gioia di un girone di ritorno sottotono e insufficiente. Mai pericoloso e sempre anticipato. (Dal 15’st Lapadula 5,5 - Si è mosso di più del compagno di reparto, ma il tabellino dice che non ha mai inquadrato lo specchio della porta).

Di Serio 6 - Approccio da veterano, spazia su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento agli avversari. Ci prova due volte dalla distanza, la mira non è delle migliori. (Dal 44'st Diambo sv).

Inzaghi 5 - La squadra ha onorato l'impegno, ma i numeri del girone di ritorno sono da brividi. E la curva Sud, con il suo comunicato, lo ha identificato come principale responsabile. Finisce qui la sua avventura.