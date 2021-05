Torino, Cairo: "Con Vagnati lavoreremo per non vivere più stagioni come le ultime due"

Dopo una salvezza così sofferta, come si può aggiustare il Torino? Una domanda a cui ha provato a rispondere Urbano Cairo, presidente dei granata presente all’Olimpico per il match con la Lazio. Questo il suo pensiero in merito a Sky Sport: “Due anni fa eravamo settimi, poi facemmo un girone d’andata discreto prima del tracollo con Atalanta e Lecce con un campionato salvato ma con difficoltà. La squadra non è così distante da quella e lavoreremo con Vagnati per non avere stagioni come quella passata e questa. Abbiamo fatto 22 punti nel girone di ritorno e Nicola ha fatto un ottimo lavoro. Eravamo partiti male e facendo solo 14 punti nell’andata rischi grosso".