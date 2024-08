TMW Torino, Cairo: "Gosens mi piace, ma se non è convinto non posso aspettarlo..."

Il presidente del Torino Urbano Cairo torna a parlare e lo fa in occasione del Memorial mamma e papà Cairo a Quattordio. Queste le parole del numero uno granata, soffermandosi anche su tematiche di mercato:

"Gosens mi piace, ma stiamo parlando con lui da tre mesi. E’ partita perché il suo agente ce ne ha parlato, noi eravamo felicissimi. Mi spiace di parlare di un giocatore non mio: ci sono state interlocuzioni con l’agente, io non ho parlato con lui, ma risulta anche che l’allenatore dell'Union lo voglia tanto. E lui non è così deciso. Tra poco inizia il campionato e finisce il mercato, non possiamo aspettare... Non è un discorso di differenze d’ingaggio, ma una non convinzione: e se non c’è convinzione…".

La fascia a Duvan Zapata?

"Zapata capitano lo ha deciso il mister, è giusto così. Vanoli e tutti noi crediamo in lui, è un ragazzo straordinario e anche per impegno e qualità".

L'inizio di stagione?

"Domenica arriva la prima di Coppa Italia con il Cosenza. Ho buone sensazioni. Ho visto buone cose, il Toro è cresciuto e ha cambiato modo di giocare. Ho visto crescere la squadra dalle prime partite all'ultima. Direi bene, ci manca qualche giocatore infortunato come Vlasic, Schuurs e Gineitis. Ma chi ha giocato ha fatto vedere buone cose. Sono positivo e fiducioso".

Chiusura sul mercato:

"Dovrà arrivare un quinto, che vogliamo certamente aggiungere. Poi ci serve in difesa almeno un giocatore. Poi vediamo, in relazione anche a eventuali uscite...".