Torino, chiesto Gyasi allo Spezia. E Linetty potrebbe andare in prestito in Liguria

Il Torino ha chiesto allo Spezia il cartellino di Gyasi, esterno offensivo ex granata che viene valutato 3 milioni di euro. Nell'ambito dell'operazione Karol Linetty potrebbe finire in prestito con diritto di riscatto proprio in bianconero, con Juric che ha già confermato al club di non avere intenzione di puntare sul polacco. A riportarlo è Tuttosport.