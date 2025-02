TMW Torino, frenata Ilic-Spartak. La conferma di Cairo: "Se rimane siamo contenti"

Nel post-partita di Torino-Genoa (finita 1-1), il presidente granata, Urbano Cairo ha confermato ai microfoni di TuttoMercatoWeb che per la cessione di Ivan Ilic allo Spartak Mosca c'è stata qualche difficoltà: "Sì, c'è qualche difficoltà, vediamo" - le sue parole - ". Se sono ottimista? Non lo so, ma se rimane con noi siamo felici, no?".

Le parole di Stankovic

Nella giornata di ieri erano circolate le parole del tecnico della formazione moscovita Dejan Stankovic che nel corso di un'intervista a Match Tv aveva infatti frenato sull'arrivo del serbo classe 2001: "Non credo che Ilic verrà, ma siamo nel bel mezzo del mercato e tutto può cambiare dall'oggi al domani. - spiega l'ex centrocampista - Nonostante ciò il nostro scouting sta funzionando e abbiamo una lista molto lunga di potenziali acquisti, tra cui c'era anche Ilici, ma molto probabilmente quest'ultimo non arriverà".

La trattativa fra i due club andava avanti da diversi giorni con il club granata che aveva dato il via libera agli agenti del giocatore per sistemare gli ultimi dettagli del contratto che avrebbe legato il giocatore allo Spartak che era disposto a mettere sul piatto ben 22 milioni di euro più bonus. Una cifra molto importante per un giocatore che in questa stagione ha collezionato 12 presenze in campionato, con un gol, e una in Coppa Italia. Ora però, come spiegato dal tecnico del club, sarebbero sorti problemi che potrebbero far saltare la trattativa col giocatore