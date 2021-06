Torino, idea Eysseric in mezzo al campo. Il francese, che piace a Juric, è svincolato

Il Torino di Ivan Juric pensa a Valentin Eysseric. Come riporta Tuttosport, il tecnico gradisce l'ormai ex Fiorentina che ha avuto già sei mesi a Verona. Eysseric può ricoprire più ruoli in campo, ha tecnica e nel finale di stagione in viola ha mostrato il suo lavoro. Il ds granata Vagnati ci sta pensando.