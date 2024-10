Torino, il fioretto di Saul Coco: "Se faccio più di 5 gol mi taglio i capelli molto corti"

Saul Coco, difensore-rivelazione del Torino, al primo anno in Italia sta facendo molto bene. In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club granata, l'ex Las Palmas ha raccontato i suoi primi mesi nel Belpaese: “All’inizio sono venuti mio padre e mia sorella maggiore, poi ho una sorella minore che sta lavorando e studiando quindi non ha potuto raggiungermi. Stiamo già cercando un piccolo spazio così può venire quando vuole. Ho scelto di vivere in centro così ho tutto vicino. Posso camminare e fare qualche passeggiata, ho tutto a portata di mano e mi piace molto. Allenarsi al Filadelfia è speciale, è una delle cose che senti quando arrivi qui: c’è molto amore per il Grande Torino, sentiamo anche noi questa importanza per la storia del club quindi è importante allenarsi lì”

Ha fatto un fioretto…

"Mi taglierei i capelli se segnassi più di 5 gol: mi piace cambiare stile, ora ho i capelli in questo modo ma potrei benissimo farli molto corti, non ho problemi! Spero, spero che sia così".

Qual è il livello del calcio africano?

“Il calcio africano ha un potenziale molto alto, calciatori di altissimo livello. C’è ancora da fare in quanto a organizzazione e strutture, se si lavorasse su questi aspetti si potrebbe migliorare molto. Servono strumenti soprattutto per il calcio formativo per poter lavorare bene e crescere. L’Africa è una fucina di talenti incredibile e c’è molto potenziale pronto a emergere".