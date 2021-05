Torino, il mercato dopo la salvezza: idea Dawidowicz dell'Hellas per la difesa del prossimo anno

Dopo la salvezza soffertissima arrivata contro la Lazio, il Torino inizia già a pensare alla prossima stagione. E secondo L'Arena, gli uomini mercato granata starebbero guardando a Verona per rinforzare la difesa del futuro. Uno dei nomi che piacciono in casa Toro infatti è quello di Pawel Dawidowicz dell'Hellas: non una vera e propria trattativa ancora, quanto piuttosto una dimostrazione di interesse che nelle prossime settimane potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.