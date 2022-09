Torino, il mondiale è un'occasione per valutare il mercato: due osservatori andranno in Qatar

Il Torino pianifica la pausa per il mondiale con finestra sul mercato. Ivan Juric infatti è sempre alla ricerca di un attaccante, a maggior ragione dopo l’infortunio a Pellegri. Per questo motivo, si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, nel periodo della kermesse in Qatar, due osservatori granata andranno a seguire la competizione per cogliere le eventuali occasioni.