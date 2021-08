Torino in cerca di un regista difensivo. Ma prima le cessioni: il primo a partire sarà Lyanco

Per adesso nessun rinforzo è arrivato nel pacchetto arretrato del Torino, che anzi ha perso i due perni Sirigu e Nkoulou. L'intenzione del club granata - sottolinea il Corriere di Torino - è quella però di acquistare un nuovo centrale, ma le operazioni in entrata al momento sembrano legate a quelle in uscita. In particolare, è Lyanco l'indiziato numero uno a partire, avendo chiesto la cessione e potendo godere di un certo mercato (Bologna in A, Betis all'estero).