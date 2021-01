Torino, inizia la vera stagione: tra mercato e colpi da valorizzare

Torna la vittoria in casa Torino, e torna la fiducia nel lavoro di Giampaolo anche a livello ambientale dopo settimane di fuoco. Chi non aveva mai perso la speranza che il lavoro del tecnico avrebbe potuto concedere riscontri tangibili sul campo è stata la società granata, caparbia nella linea della conferma anche nei momenti più bui ed ora chiamata a perseguire l’ottica di un rinforzamento illustre in vista della sessione di riparazione. Davanti piace Kouame della Fiorentina, a centrocampo si sondano diversi profili anche se la notizia più bella arriva da un acquisto già portato a termine ad ottobre, ovvero Gojak. Il centrocampista bosniaco arrivato dalla Dinamo Zagabria nel deadline day di questo autunno grazie all’Intermediazione di TopEleven dopo un periodo di apprendistato è pronto ad assumersi un ruolo di primo piano, che vada a confermare la bontà dell’investimento e lo possa iscrivere alla lista dei protagonisti del nostro campionato. Del resto, la stagione del Torino 2.0 inizia adesso, e con un possibile protagonista in più.