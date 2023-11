Torino, Juric: "Non abbiamo reagito dopo il gol. Gemello? Gerarchie chiare, l'errore gli servirà"

vedi letture

Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Bologna: "Abbiamo fatto un'ottima partita prima del gol, ci sono state occasioni, avevamo sensazioni molto positive, sembrava che fossimo controllo, che stessimo dominando, creavamo pericoli. Dopo questo infortunio di Gemello non siamo riusciti a reagire bene, ma è come se non ci aspettassimo di andare in svantaggio in una partita di questo livello".

Perché ha scelto Gemello come titolare?

"Aveva sempre fatto belle prestazioni quando aveva giocato, anche in Coppa Italia e nelle amichevoli, sembrava molto sicuro di sé. Volevamo dargli un'opportunità perché avevamo visto Vanja un po' sotto i suoi standard dopo la nazionale. Difficile commentare oggi, ha commesso un errore che gli servirà per il futuro".

L'attacco ha fatto molto bene fino al gol.

"Tutta la squadra è andata veramente bene fino a quel momento, creando tanto e muovendosi bene. Poi non abbiamo reagito bene, anche i cambi non hanno dato una scossa, la prestazione è stata negativa dopo, mentre prima di quel gol era ottima".

Sanabria e Zapata hanno giocato al di sotto delle loro possibilità.

"Si sono mossi bene, sennò non crei quelle situazioni. Dobbiamo alzare il livello negli ultimi metri, abbiamo fatti cross interessanti. Ci sono state tante situazioni dove abbiamo creato e si poteva fare meglio, ora commentare è dura. Si poteva fare meglio, serve il salto di qualità, ma già a Monza servivano più gol".

Che Zapata ha trovato al Torino?

"La mia sensazione è che questa sia stata la prima prestazione negativa. Fino a questa gara eravamo tutti molto contenti, ha sbagliato qualche gol, anche clamoroso, ma aveva fatto sempre bene. Spero che si riprenda già dalla prossima e ricominci a fare prestazioni".

La prossima è contro l'Atalanta. Lavorerà di più sulla parte buona o su quella meno buona?

"Ci sono tutte e due le cose. Quando giochi così, domini così devi fare gol. Poche volte ci è riuscito di non reagire così, merito anche al Bologna, che si è sistemato, è stato più attento, ma noi non avevamo freschezza. È come se non ce lo aspettassimo perché avevamo fatto tutto bene, mi sembra che ci abbia colpito questa cosa. Abbiamo fatto tre grandi partite, un'altra ottima per 60 minuti, dobbiamo riprendere da quello".

Le gerarchie in porta sono cambiate?

"No, sono chiare. Vanja è il nostro portiere, ma settimana scorsa lo abbiamo visto un po' sotto i suoi standard, spero si riprenda bene. Volevamo dare un'occasione a Gemello che stava facendo molto bene. Vedremo allenamento e decideremo",