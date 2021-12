Torino, Juric: "Passo indietro fisiologico. Diventeremo una squadra completa, ma serve tempo"

Il tecnico del Torino Ivan Juric ai microfoni di DAZN ha parlato così del pari colto in casa del Cagliari: “Alla fine abbiamo avuto tre palle gol nitide e c’è un po' di rammarico per questo. Abbiamo fatto un passo indietro, ho visto un po' di appannamento e fatica da parte della squadra. Poi nel finale abbiamo creato tanto grazie ai nuovi ingressi, la squadra è migliorata grazie a Rodriguez e a Baselli quando si è sciolto. Vorrei migliorare nello sviluppo del gioco, si lavora e si va avanti lavorando sempre in questo senso. Ci sono tanti giovani che crescono e cresceranno ancora. Il mio rammarico è non aver segnato perché ci stava di vincere, ma ho più rammarico per Empoli, Lazio o Venezia quando strameritavamo di vincere, ma non ci siamo riusciti. Oggi abbiamo fatto un passo indietro che ci sta nel nostro percorso di crescita. Ora dobbiamo recuperare le energie e riprendere il lavoro per diventare una squadra completa. La strada è lunga, ma sono convinto che ci riusciremo.- conclude Juric - Milinkovic-Savic? Meglio che impari a giocare un po' meglio da dietro perché oggi non siamo sempre riusciti a impostare dal basso come volevamo. Lui è bravo coi piedi, ma non credo che con me tirerà mai una punizione”.