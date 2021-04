Torino, l'agente di Rodriguez: "Nicola è poco esperto e non capisce le sue qualità"

Haron Masoodi, membro dell'entourage del terzino del Torino Ricardo Rodriguez, ha parlato al portale svizzero 4-4-2.com della stagione del proprio assistito, con Nicola finito fuori dalle gerarchie dei titolari: "Non riusciamo a trovare una ragione chiara per cui Ricardo non viene utilizzato regolarmente - riporta Tuttosport - La poca esperienza di Nicola non gli fa apprezzare il suo stile di gioco e non capisce come mettere in pratica le sue qualità. Ci aspettavamo qualcosa di diverso, questo è chiaro. A tempo debito parleremo col club per concordare una prospettiva comune e praticabile".