Torino, Lyanco: "Pronti non solo per questo match, ci siamo preparati bene"

Lyanco Vojnovic, difensore del Torino, ha inquadrato il match salvezza contro il Crotone ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo lavorato bene in questi giorni con una partita in meno, ci siamo preparati, non solo per il match con il Crotone. In questi giorni abbiamo lavorato bene e siamo pronti a giocare non solo questa partita, ma per fare punti oggi ed essere pronti anche per le prossime”.