Torino, Mandragora: "Tireremo fuori l'orgoglio. Ci brucia ancora la sconfitta di mercoledì"

Rolando Mandragora, centrocampista classe '97 del Torino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'incontro Spezia-Torino valevole per la 37ª giornata della Serie A TIM 2020/2021:

"Siamo sicuramente un Toro arrabbiato - dichiara il centrocampista granata -, un Toro che tirerà fuori tutto l'orgoglio e la rabbia perché ci brucia ancora la sconfitta di mercoledì. Oggi dobbiamo andare in campo con tutta la rabbia e tramutarla in forza di gruppo. La società c'è stata vicina anche con il Presidente quindi, oggi, abbiamo voglia di scendere in campo".

Su come ci si risolleva da una sconfitta pesante: "Con la fame, con la voglia di scendere in campo e con la voglia di dimostrare quello che siamo realmente perché sicuramente non siamo quelli visti con il Milan. Oggi, quindi, andremo in campo e lo dimostreremo".