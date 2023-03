Torino, Milinkovic-Savic tra gli intoccabili di Juric: a breve il rinnovo fino al 2026

La maturazione di Vanja Milinkovic-Savic verrà presto premiata con un rinnovo fino al 2026. Attualmente il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma dopo l'incontro avvenuto a ottobre dove si erano gettate le basi per il prolungamento, a breve le parti si rivedranno per siglare il nuovo accordo. Per Juric e i granata, dopo un periodo in cui è stato molto discusso, adesso è una certezza intoccabile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.