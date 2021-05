Torino, Nicola: "Stimo Juric, il suo Hellas ha un grande gioco in verticale. Sarà una bella sfida"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Hellas Verona, il tecnico del Torino Davide Nicola ha speso parole di elogio per Ivan Juric e per la sua squadra: "Hanno un grande gioco in verticale, una pressione importante, è una squadra che ha avuto continuità. Stimo Juric, ha fatto un grande lavoro, ma noi possiamo esprimere il nostro gioco. Mi auguro che esca fuori una bella partita".

Come si prepara questa partita?

"Abbiamo le nostre armi per contrapporci, abbiamo portato in gol 17 giocatori diversi. Loro preferiscono andare sulle seconde palle, costruiscono a tre o a quattro e giocano sulla catena in maniera importante. Ma ti permettono di giocare, diventa una partita veloce. Servirà attenzione e serenità per sfruttare i nostri punti di forza".