Torino, nodo formula per le piste Lobotka e Ciquinho

vedi letture

Il Torino lavora per reperire qualità in mezzo al campo e sta valutando alcuni profili propedeutici a questa scelta. Il primo nome sulla lista è quello di Lobotka, per il quale dopo un anno di Napoli il bilancio non è in attivo come si sarebbe potuto presupporre. Giampaolo potrebbe rilanciare le qualità dello slovacco che ai tempi del Celta Vigo era appetito da mezza Europa.

L’altra possibilità è legata a Ciquinho, centrocampista del Benfica: il portoghese piaceva al Torino già in estate ed ora è tornato di attualità. Il problema nella trattativa è legato alla formula con la quale portare avanti l’accordo: i granata spingono per un prestito con diritto di riscatto, mentre i lusitani vorrebbero un obbligo oppure direttamente una cessione a titolo definitivo.