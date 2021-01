Torino, ora la bagarre è sul centrocampista: nodi Lerager e Mandragora

Sistemata la questione attaccante, per il Torino restano vive diverse piste legate alla linea mediana. Per Lerager va memorizzato l’inserimento di Brentford e Copenaghen oltre alla già nota corte granata, mentre per Mandragora nella giornata di ieri si è tenuto un incontro interlocutorio che potrebbe essere comunque propedeutico ad un nuovo aggiornamento. Il centrocampista dell’Udinese è infatti parecchio corteggiato, con il Cagliari a fare da terzo incomodo e soprattutto con i bianconeri che non hanno ancora deciso se privarsi o meno del loro centrocampista.