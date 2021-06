Torino, porta girevole: Sirigu via, Milinkovic-Savic titolare e uno tra Berisha e Mirante come vice

vedi letture

Tra il Torino e Salvatore Sirigu potrebbe finire con un anno d'anticipo. Sono aperti i dialoghi tra l'entourage del secondo portiere della Nazionale e il club di Urbano Cairo, che ha affermato di voler trattenere solo chi è davvero motivato a continuare in granata. Dovesse andar via come sembra, l'intenzione della società è promuovere Vanja Milinkovic-Savic e affiancargli un profilo d'esperienza. I nomi al vaglio sono due: Antonio Mirante, che si svincolerà dalla Roma a 38 anni, e Etrit Berisha, in uscita dalla SPAL, club in cui approdò per volere dell'attuale direttore sportivo granata Vagnati.