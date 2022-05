Torino, questione riscatti prioritaria: valutazioni aperte

La questione riscatti resta di capitale importanza in casa Torino per comprendere le evoluzioni della sessione di mercato che verrà. La copertina spetta in tal senso a Brekalo ed alla sua decisione di informare i granata della sua mancata volontà di proseguire la sua avventura agli ordini di Juric, motivazione che ha spinto Vagnati a non prendere in considerazione la possibilità di esercitare il diritto di riscatto che sarebbe stato compreso nella trattativa che lo aveva portato nella città della Mole. Vanno nella direzione opposta, invece, i pensieri legati al futuro di Marko Pjaca: in questo caso è il Torino che starebbe meditando di lasciar cadere l’opportunità di un acquisto a titolo definitivo a causa dei troppi infortuni che hanno costellato la stagione dell’ex juventino. E poi c’è Praet che rappresenta una sorta di via di mezzo: il rinnovo sarebbe gradito, però non alle cifre concordate. Per questo si chiederà uno sconto al Leicester.