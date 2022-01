Torino, sondaggio del Bologna per Baselli: possibile inserimento di Vignato nella trattativa

Sondaggio del Bologna per Daniele Baselli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club di Mihajlovic sta provando a inserirsi nell'affare per bruciare la concorrenza del Cagliari, che ha offerto al giocatore un contratto da sei mesi più un biennale in caso di salvezza. L'interesse del Bologna potrebbe portare così ad un incastro di mercato, visto che nell'agenda del Torino c'è il nome del centrocampista offensivo Emanuel Vignato. Il Bologna sta valutando l’opportunità di prendere uno tra Verdi e soprattutto Zaza, dal momento che sono alla ricerca di un vice-Arnautovic. Magari -scrive la rosea- potrebbe essere proprio Baselli l’uomo giusto per dare impulso all’eventuale affare Vignato