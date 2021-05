Torino, tentazione tridente per Nicola

vedi letture

Davide Nicola si porta dietro gli stessi dubbi che avevano contraddistinto gli allenamenti di questo weekend in vista della gara contro il Parma che potrebbe rappresentare una boccata di ossigeno in chiave salvezza. La possibilità più intrigante sembra quella di concedere spazio a Zaza dal primo minuto al fianco di Belotti e Sanabria, ovviando alla squalifica di Verdi con un tridente puro che sarebbe comunque equilibrato da una linea di centrocampo più bloccata per cause di forza maggiore, ovvero la contestuale assenza per squalifica di Mandragora. L’alternativa è l’impiego di Baselli dal primo minuto con Zaza pronto a subentrare dalla panchina. Insomma dettagli che potrebbero fare la differenza, con la consapevolezza di avere un solo risultato a disposizione.