Torino, torna Sirigu. Occasione per Verdi nella gara da ex

Tra le belle notizie che affiancano il finale di stagione del Torino c’è certamente quella legata al ritorno tra i giocatori disponibili di Salvatore Sirigu. Dopo essere tornato negativo al Covid, l’estremo difensore della squadra granata è pronto a riprendersi il suo posto da titolare tra i pali della squadra granata, proprio in vista degli impegni più caldi e gravosi che vedranno impegnata la squadra di Davide Nicola. Il prossimo turno di campionato vedrà infatti i piemontesi impegnati contro un Napoli in forma smagliante, e sarà un’occasione di riscatto definitivo anche per Simone Verdi. Dopo l’esperienza nefasta in maglia azzurra, l’ex giocatore del Bologna sembra avere ritrovato lustro con la maglia del Torino anche grazie all’intuizione di Nicola di rivoluzionarne il ruolo assegnandogli il compito di dare qualità alla linea mediana. Qualche metro di arretramento che sembra avere fatto la differenza, e che proprio contro la sua ex squadra avrà l’opportunità di mostrare i suoi effetti e chissà, generare qualche rimpianto.