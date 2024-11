Torino, tra Simeone e Shpendi spunta Jovic: intavolata una trattativa con il Milan

Il Torino a gennaio interverrà sul mercato per cercare di rinforzare il reparto offensivo. L'infortunio di Duvan Zapata ha privato Paolo Vanoli dell'attaccante principale dei granata, complicando non poco i piani. Secondo quanto riportato da La Stampa, il direttore sportivo Davide Vagnati ha ripreso i contatti per strappare Giovanni Simeone al Napoli, ma l'ipotesi è complessa perché il presidente Aurelio De Laurentiis chiede almeno 15 milioni di euro per il cartellino.

La stessa cifra è quella che il Cesena vuole per rinunciare a stagione in corso a Cristian Shpendi, bomber da 8 gol in Serie B, di cui 5 dal dischetto. Ecco dunque che spunta il nome di Luka Jovic, per il quale il Torino sta intavolando una trattativa: al Milan il serbo sta giocando poco e sembra non rientrare nei piani di Paulo Fonseca, lui vuole più minutaggio e così la soluzione granata potrebbe essere un'opzione. Il Milan dal canto suo vorrebbe inserire una sorta di prelazione per Samuele Ricci per l'estate.

Intanto Samuele Ricci ci sarà contro il Monza, notizia che fa felici tutti i tifosi del Torino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è pienamente recuperato e giocherà titolare nella gara valida per la 13^ giornata di Serie A.