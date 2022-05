Torino, trattativa con il Lecce per Strefezza: per ora ballano due milioni di euro

Torino al lavoro per un trequartista. Il club granata è alla ricerca di elementi da affidare a Ivan Juric per la prossima stagione. Il primo nome è quello di Gabriel Strefezza. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, si starebbe trattando con il Lecce per il 25enne fantasista. La società salentina chiederebbe una cifra pari a 7 milioni di euro mentre l'offerta granata per ora non andrebbe oltre i 5 milioni.